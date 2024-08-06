"من ستاد الإسكندرية للنيابة العامة".. القصة الكاملة لوفاة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عادت أزمة الراحل أحمد رفعت للساحة الرياضية من جديد، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة القضية إلى النيابة العامة، لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

وبدأت القصة يوم 11 مارس 2024، على ملعب ستاد الإسكندرية، عندما سقط أحمد رفعت في الدقيقة 89 من مباراة فريقه فيوتشر والاتحاد السكندري، دون احتكاك من أي لاعب، وتوقف قلبه لأكثر من نصف ساعة، لكنه نقل بعدها لأحد المستشفيات بالإسكندرية.

وبعدما استقرت حالة أحمد رفعت، نقل إلى أحد المستشفيات في القاهرة، (ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا).

وفي يوم 30 مارس، كان الظهور الأول لأحمد رفعت، حينما زاره أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويمكن الإطلاع على تفاصيل الزيارة من هنا.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، يوم 9 أبريل، وقضى عيد الفطر في منزله تحت الملاحظة الطبية.

وبعد 100 يوم من أزمته الصحية، زار أحمد رفعت تدريبات مودرن فيوتشر، (تفاصيل الزيارة من هنا).

وحل أحمد رفعت ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، في الظهور الإعلامي الأول له بعد أزمته الصحية، وقال في هذا اللقاء، إن الأزمة التي تعرض لها بسبب حالته النفسية، وهناك من تسبب فيها.

وفي يوم 6 يوليو، أعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت، بعد تدهور حالته الصحية، وأثير الجدل فورا حول تصريحات رفعت السابقة، وأعلن الإعلامي إبراهيم فايق تخصيص حلقة بعنوان "حق أحمد رفعت"، (يمكن الإطلاع على تفاصيلها من هنا).

وبعد هذه الحلقة وصلت الأزمة إلى استقالة وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، (الإطلاع على التفاصيل من هنا).