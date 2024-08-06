"فين الرحمة دول بشر".. عضو مجلس الأهلي يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة نارية للاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب قرار استئناف مباريات كأس مصر بعد انتهاء مباريات الدوري.

وكتب "الجارحي" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: ""تصريحات غريبة وعجيبة من مسئولي اتحاد الكرة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد في العالم كله لاعبين من فريق واحد خاضوا ما يقرب من 60 مباراة في موسم مع النادي والمنتخب بلا راحة.

وأضاف: "هؤلاء اللاعبين هم رأس مال الأهلي والمنتخب الوطني وهم قبل ذلك بشر وليس من الطبيعي أن يتحملوا كل هذا الضغط".

وأتم تصريحاته: "مؤجلات الأهلي جاءت وفقًا للائحة وليست منحة من رئيس اتحاد أو عضو مجلس إدارة أو مشرف على لجنة مسابقات".

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره فاركو يوم 20 أغسطس الحالي.

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