غياب الأهلي وفيوتشر.. قرار عاجل من الأندية بشأن استكمال كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية، من اجل حسم مصير استكمال مباريات بطولة كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة، استئناف مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بنهاية الشهر الحالي، عقب نهاية بطولة الدوري المصري.

وعلم موقع الخليج 365، أن جميع الأندية وافقة على استكمال بطولة كأس مصر في المواعيد المحددة.

وأوضح مصدر، أن اجتماع اتحاد الكرة، شهد غياب ناديي الأهلي ومودرن سبورت، في إشارة لعدم موافقتهم.

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