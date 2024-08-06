شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الفراعنة وأسود الأطلس فى الأولمبياد قبل صدام البرونزية؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الأولمبى مواجهة قوية، مع نظيره المغربى فى مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بأولمبياد باريس، فى مواجهة عربية خالصة يوم الخميس المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأكد غياب عمر فايد مدافع المنتخب الأولمبي عن المباراة المقبلة أمام المغرب بعد تعرضه للطرد في اللقاء الماضي أمام فرنسا، كما يغيب أحمد عيد الظهير الأيمن بسبب الإصابة.



منتخب المغرب



منتخب مصر

منتخب مصر دور المجموعات

ـ التعادل مع الدومينيكان 0-0

ـ الفوز على أوزباكستان 1-0

ـ الفوز على إسبانيا 2-1

ربع النهائي

ـ التعادل مع باراجواي 1-1 والفوز بركلات الترجيح 5-4

نصف النهائي

الهزيمة أمام فرنسا 3-1

مشوار منتخب المغرب دور المجموعات

ـ الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1

ـ الفوز على أوكرانيا بنتيجة 2-1

ـ الفوز على العراق بنتيجة 3-0

ربع النهائي

ـ الفوز على أمريكا 4-0

نصف النهائي

ـ الهزيمة أمام أسبانيا 2-1

تعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا.

وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح "العنابي" الذي أطاح بمصر بهدف دون رد، وحصد على أثرها بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث حل في وصافة الترتيب بثلاث نقاط من فوز وتعادل، في حين جاء "الفراعنة" في المركز الثالث بنقطتين، من فوز وخسارتين.