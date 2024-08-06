شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكري لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزال كرة القدم والعمل بالتدريب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد شكري لاعب فريق دايموند الحالي، والأهلي السابق، عن اعتزاله كرة القدم والعمل بمجال التدريب بنفس ناديه الحالي.

وكتب شكري عبر حسابه الشخصي على انستجرام: الحمد لله نعم هي سنه الحياه انتهاء مشواري الكروي وراضي كامل الرضي بما قدمته بكل نادي لعبت معه وشكرا لكل مدرب تدربت معه وأتمنى التوفيق من الله في خطوتي القادمة مع نادي دايموند مدربا بالفريق الأول وأن أحقق كل ما كنت أريد تحقيقه ولم أستطيع وانا لاعب شكرا ليكم جمعيا.

بدأ أحمد شكري مسيرته الكروية لاعباً في النادي الأهلي، حيث خاض مع الفريق الأحمر 63 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3 أخرى، ثم انتقل إلى فريق سموحة حيث خاض 64 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 10، قبل أن يلتحق بالنادي المصري، ثم إنبي والمقاولون العرب قبل أن يصل إلى محطته الأخيرة في نادي دايموند.

وخلال مسيرته الكروية لم يتذوق شكري طعم التتويج بالألقاب سوى مع النادي الأهلي، حيث حصد 6 بطولات جاءت كالتالي: 3 بطولات دوري عام، بطولتين دوري ابطال أفريقيا، وبطولة واحدة من كأس السوبر الأفريقي.