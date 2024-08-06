شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: الآن حان الوقت لنرفع رؤوسنا وسنستمر فى القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، على الخسارة من منتخب فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس بنتيجة 3 - 1، حيث وجه المدير الفنى رسالة عبر استورى صفحته على انستجرام قائلاً: "الآن حان الوقت لنرفع رؤوسنا ونركز فى المباراة التالية، وسنستمر فى القتال".



ميكالى

ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة يوم الخميس المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي على برونزية الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، وسبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3.

وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل في الفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى.

وفي المرة الثانية لعب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 1964، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال أمام ألمانيا ولكنه خسر المباراة بنتيجة 3 / 1.

وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بميدالية أولمبية.

وخسر المنتخب الأولمبي من إسبانيا بنتيجة 3 / 1 في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في فرنسا، حيث كان طرد عمر فايد نجم الفراعنة نقطة تحول في المباراة، بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.