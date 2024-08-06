حسام حسن جديد في نيوشاتل.. نوي ليند مصري جديد يسطع في سماء سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يعد نادي نيوشاتل السويسري من أعرق الأندية السويسرية، حيث حصد لقب الدوري مرتين، وكأس السوبر 3 مرات.

وسبق وأن شهد نادي نيوشاتل السويسري تألق لاعبين مصريين في صفوفه، أمثال حسام وإبراهيم حسن، وضم أيضًا هاني رمزي والحارس طارق سليمان.

وبالحديث عن المصريين في نادي نيوشاتل، فإن هناك مهاجم مصري يدعى نوي ليند، ينشط في فريق تحت 16 عاما.

وتشهد الفترة الحالية تألق اللاعب صاحب الأصول المصرية، وولد نوي لأب وأم سويسريين، لكن لديه أصول مصرية من جهة الأب، حيث يدعى جد اللاعب، معمر أبو ساحلي، وتعود أصوله في مصر إلي مدينة الأقصر (توفي في القاهرة).

وفي أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد، ساهم اللاعب المصري بهدف وتقديم تمريرة حاسمة في فوز نيوشاتل على راسينغ بيزانسون بنتيجة 4-1.

اقرأ أيضًا:

لاعب نيوشاتل: أحلم بمزامله صلاح.. ويخبرني والدي دائما عن عراقة الكرة المصرية

نوي ليند: لم يتواصل معي مسؤول من مصر.. وثلاثة شروط للانضمام للدوري المصري