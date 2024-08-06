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هل رفض مودرن سبورت استكمال كأس مصر 2023-24؟.. مصدر يجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف مصدر لـ"الخليج 365"، سبب عدم حضور ممثلي مودرن سبورت اجتماع اتحاد الكرة للأندية، بشأن موقف استكمال بطولة كأس مصر 2023-24.

وحضر اجتماع اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، جميع الأندية فيما عدا الأهلي ومودرن سبورت، ووافق الحضور على استكمال بطولة كأس مصر.

وقال مصدر: "سبب عدم حضور مودرن سبورت اجتماع الأندية، لأننا من البداية لم يكن لدينا مانع للعب الكأس".

وأضاف: "كنا نعلم أن كأس مصر سيلعب ولا توجد لدينا مشكلة في هذا الأمر".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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