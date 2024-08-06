الأهلي يعلن التعاقد مع لاعب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، خالد العوضي، التعاقد مع عبد الله فاروق قادمًا من صفوف نادي سموحة لدعم صفوف فريق كرة اليد خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي عبر المركز الإعلامي للفريق إن اللاعب وقع على عقود الانتقال للنادي لمدة 4 مواسم، بعدما أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

وأوضح أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة، إلى جانب تمسكه بالانتقال إلى الأهلي رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة.

وأكد العوضي أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.

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