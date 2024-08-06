من المحلة للجزيرة.. محطات شهدت تألق إمام عاشور في مسيرته الكروية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

شهدت السنوات الأخيرة تألق لاعب الأهلي الحالي، إمام عاشور متولي عبد الغني، الذي ولد في مدينة السنبلاوين 20 فبراير 1998.

كيف بدأت مسيرة إمام عاشور؟

بدأ إمام عاشور مسيرته الكروية بقطاع ناشئين غزل المحلة، وتدرج في جميع فرق الناشئين بالنادي، وتم تصعيده للفريق الأول للمحلة، ثم انتقل لحرس الحدود في موسم 2018/19 على سبيل الإعارة، وبعد انتهاء فترة الإعارة انتقل للزمالك في موسم 2019/20.

وبعد فترة شهدت انفجاره مع الزمالك لفت نظر الأندية الأوروبية، لينتقل إلى ميتلاند في موسم 2022/23، ولم يكن الحظ حليفة مع النادي الدنماركي ليعود إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي في موسم 2023/24.

ماذا قدم إمام عاشور خلال مسيرته الكروية؟

ـ لعب إمام عاشور خلال مسيرته مع الأندية 142 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفا، وصنع 12 آخرين

ـ مع حرس الحدود لعب 32 مباراة، وأحرز 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا

ـ مع الزمالك 102 مباراة فى جميع البطولات، أحرز 15 هدفا، وصنع 11

ـ مع ميتلاند الدنمركي 8 مباريات فقط أحرز خلالها هدفين

عدد المساهمات التهديفية لإمام عاشور مع الأهلي

ـ سجل 11 هدفا

ـ قدم 9 تمريرات حاسمة

ـ سجل في الدوري 8 أهداف، و5 تمريرات حاسمة

ـ صنع في البطولات الأفريقية 3 تمريرات حاسمة

ـ سجل في كأس مصر هدفين وقدم تمريرة حاسمة

ـ سجل في كأس العالم للأندية هدف