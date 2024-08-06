شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بمودرن سبورت عقب الغياب عن اجتماع اتحاد الكرة: لا يوجد اعتراض لدينا من الأساس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بمودرن سبورت أن عدم حضور مندوب من النادى لاجتماع الاتحاد المصرى لكرة القدم مع الأندية بسبب أزمة مواعيد مباريات كأس مصر أنه لا يوجد أعتراض عن خوض منافسات البطولة.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا " مودرن سبورت لم يسجل اعتراض عن خوض مباريات كأس مصر والفريق يستعد لمباريات البطولة حاليا لذلك لم نرسل مندوب من الأساس ".

وأعلنت الأندية المصرية الكبرى عن موافقتها على استكمال بطولة كأس مصر للموسم الحالي، وذلك عقب جلسة عقدها اتحاد الكرة المصري عصر اليوم مع مسئولي الأندية.

وكانت الأندية قد أبدت في الفترة الماضية تحفظات على استكمال المسابقة بسبب ضيق الوقت وتلاحم المباريات، إلا أن الجلسة التي استمرت لساعات طويلة أسفرت عن التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

وتم الاتفاق على تعديل جدول مباريات كأس مصر لتجنب التعارض مع المباريات الأخرى، مع مراعاة التزامات الأندية الأفريقية.

وأكد اتحاد الكرة على ضرورة إراحة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مع وضع خطط تدريبية مناسبة للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وترددت أنباء عن رفض ناديي الأهلي والزمالك خوض بطولة كأس مصر عقب الانتهاء من بطولة الدوري المصري مباشرة بسبب الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الـ16 بمواجهة بيراميدز ضد أبوقير للأسمدة، يوم 8 أغسطس الجاري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ثم يحل الجونة ضيفا على الترسانة يوم 9 أغسطس الجاري، قبل أن يحتضن ملعب استاد برج العرب، مباراة البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، في اليوم نفسه.

وتنطلق 3 مباريات يوم 20 أغسطس، تجمع بين الإسماعيلي وسموحة، والأهلي ضد فاركو، ثم مودرن سبورت أمام إنبي.

ويختتم دور الـ16، يوم 21 أغسطس الجاري، بمواجهتي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا أمام زد.