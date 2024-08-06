شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل محمد عبد المنعم طريق الأهلى لتنفيذ طلبات كولر فى ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلي تحدياً صعباً قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية حيث أصبحت إدارة النادى مُجبرة على اتخاذ قرارات صعبة، مثل التفريط في بعض النجوم من أجل إنعاش خزينة النادي بشكل يُساهم في ضم صفقات قوية لذا يفكر الأهلي في بيع محمد عبد المنعم مدافع الفريق إلى الدوري الفرنسي لكن بشرط وصول عرض مُناسب مالياً.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الأهلي ونيس الفرنسي من أجل إنتقال عبد المنعم للنادي الفرنسي ، وعرض الأخير مبلغ 3.5 مليون دولار يتم تسديده عبر أكثر من دفعة وخلال سنتين ، وهو ما رفضه الأهلي الذي طلب زيادة المقابل المالي إلى 6 مليون دولار كحد أدنى لبيع اللاعب.

ويرغب الأهلي في التوصل إلى إتفاق مع نيس الفرنسي من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد ، فالنادي سوف يستفيد مالياً بشكل يساهم في ضم أكثر من صفقة قوية تنفيذاً لرغبة المدرب السويسري كما أن النادي سوف يُلبّي رغبة المدافع الشاب في خوض تجربة الإحتراف الخارجي.

على صعيد متصل ، استقر مسئولو النادى الأهلى على عقد جلسة عاجلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة عقب نهاية مباراة سموحة المقبلة بالدوري؛ للاستسفار منه عن أسباب غضبه من ملف الصفقات بعد تصريحاته الأخيرة فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة المقاولون العرب.

وأبدى كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب، عدم رضاه عن خطوات الأهلي في ملف الصفقات الجديدة قائلا، "لست سعيدا حتى الآن بالتعاقدات، ولكني لست مسؤولا عن التعاقدات في الأهلي، وآمل أن تجري تدعيمات للفريق الفترة المقبلة".

وينوى مسئولو الأهلى الاستماع لرؤية كولر للتعرف على أسباب غضبه في ملف الصفقات، لاسيما أن الإدارة الحمراء تنوى إبرام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية مستفيدة من أموال بيع محمد عبد المنعم.

جدد مسئولو الأهلي مطالبتهم لنظرائهم فى نادي نيس الفرنسي برفع العرض المالى للحصول على خدمات محمد عبد المنعم لاعب الفريق لإتمام الصفقة.

وتلقى عبد المنعم عرضاً رسمياً من نادي نيس لإتمام الصفقة مقابل 2 مليون دولار، لكن الأهلي طلب 4 ملايين دولار كحد أدنى لبيع اللاعب، الذي ينتهي عقده مع القلعة الحمراء فى يونيو 2025 ، ونجح اللاعب فى رفع العرض لـ3 ملايين دولار، وهو الأمر الذى رفضه مسئولو الأهلى مجدداً.

ويمارس اللاعب ضغوطاً قوية على إدارة الأهلي للحصول على موافقة بالرحيل للنادي الفرنسي، حيث يرغب اللاعب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي حالياً، رافضاً فكرة تأجيل خطوة الاحتراف للموسم بعد المقبل.

وطلب عبد المنعم من إدارة الأهلي الموافقة على العرض الفرنسي الذى وصل لثلاثة ملايين دولار، لكن هذا المبلغ لم ينل رضا وموافقة مسئولى الأهلي الذين أصروا على إرسال عرض بـ4 ملايين دولار لإتمام الصفقة.

وخرج عبد المنعم من قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي مساء الخميس الماضي التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف ، كما خرج من قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب التي فاز بها الاهلى برباعية دون رد

ورغم تأكيد مسئولى الأهلي أن اللاعب يعاني من الإجهاد، لذا خرج من قائمة الفريق لمباراتي البنك والمقاولون، إلا أن مصادر داخل القلعة الحمراء أكدت أن خروج اللاعب من المباراتين محاولة منه للضغط على إدارة الأهلي للموافقة على رحيله للنادي الفرنسي.

يواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويحتاج المارد الاحمر للتعادل مع الفريق السكندري بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري للمرة الثانية على التوالى والرابعة والاربعين فى تاريخه.

فاز الاهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 70 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.



فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.