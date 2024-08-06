شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع عبد الله فاروق لتدعيم رجال اليد 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلى، إنه تم إتمام إجراءات التعاقد مع عبد الله فاروق قادمًا من صفوف نادي سموحة لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانتقال للنادي لمدة 4 مواسم، بعدما أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

وأوضح أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة، إلى جانب تمسكه بالانتقال إلى الأهلي رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.