شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين من المنتخب الأولمبي فى التشكيل المثالي لنصف نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد ثلاثة لاعبين من المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي في التشكيل المثالي لنصف نهائي أولمبياد باريس، وفقا لمنصة سوفا سكور العالمية، والثلاثي هم حمزة علاء وحسام عبد المجيد ومحمود صابر.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي، الخميس المقبل في منافسة عربية شرسة على صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما تقام مباراة فرنسا وإسبانيا للتنافس على الذهبية، الجمعة المقبل.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (مصر).

الدفاع: كيليان سيلديليا (فرنسا)، لويك بادي (فرنسا)، حسام عبد المجيد (مصر)، أشرف حكيمي (المغرب).

الوسط الدفاعي: جوريس شوتارد (فرنسا)، أمير ريتشاردسون (المغرب).

الوسط الهجومي: محمود صابر (مصر)، فيرمين لوبيز (إسبانيا)، مايكل أوليس (فرنسا).

الهجوم: جون فيليب ماتيتيا (فرنسا).