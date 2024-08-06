شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر مواليد 2009 يوم 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة الكابتن حسين عبداللطيف خلال الفترة من 13 وحتي 27 أغسطس الجاري بالدخول في معسكر مفتوح علي ملاعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

واستقر الجهاز الفني علي ضم 99 لاعبا يمثلون 24 ناديا للتعرف علي أغلب العناصر كخطة أولي ضمن خطة برنامج المنتخب بالتنسيق والمتابعة مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد للبحث عن العناصر التي ستمثل قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويضع الجهاز الفني كل اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختيار في هذا المعسكر تحت المتابعة والمراقبة تمهيدا لاستدعائهم في التجمعات القادمة لاستكمال خطة تكوين قوام المنتخب، ويقام هذا التجمع علي 4 مراحل تشمل كل مرحلة 25 لاعبا بالتدريب لمدة 3 أيام وذلك حتي يتسني للجهاز الفني من مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في التجمع الأول للمنتخب.

ويضم الجهاز الفني حسين عبداللطيف مديرا فنيا وعبدالستار صبري مدربا عاما وكريم أيمن مساعد مدرب وأمير عبدالحميد مدربا لحراسة المرمي وشادي الشريف مديرًا إداريا.