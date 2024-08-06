المصري جبر يقترب من ميدالية المصارعة ليجدد ذكريات كرم جابر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس : بلغ المصري محمد جبر نصف نهائي المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 97 كلغ، الثلاثاء في أولمبياد باريس، فيما يخوض اللاعب المصري الآخر عبد اللطيف منيع نزالاً على البرونزية في وزن 130 كلغ.

وتغلب جبر على الشاب أبوبكر خاسلاخانو من فريق الرياضيين الفرديين المحايدين بالنقاط 4 - 1، وذلك بعد فوزه في ثمن النهائي على الصربي ميخائيل كايايا 6 - 1.

وهذه المرّة الأولى يخوض فيها جبر (27 عاماً) الألعاب الأولمبية، وقد أحرز لقب بطولة إفريقيا في 2022 و2023.

وفي حال تأهله إلى النهائي، سيحصل على الأقل على ميدالية فضية، وبحال خسارته نزاله المقبل أمام الإيراني محمد هادي سارافي، سيلعب على البرونزية.

وفي الوزن عينه، خسر الجزائري فادي روابح في ثمن النهائي أمام الفنلندي أرفي مارتين سافولاينن 0 4.

ويخوض المصري عبد اللطيف منيع نزالاً على برونزية مع الصيني لينغجي مينغ، ضمن وزن 130 كلغ.

وكان منيع (28 عاماً) فاز على التركي محمد حمزة بقير 3 - 1 الإثنين، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام التشيلي ياسماني أكوستا فرنانديس 1-2.

وتتميّز مصر في هذه الرياضة، وبرز في صفوفها في السنوات الأخيرة كرم جابر صاحب ذهبية وزن 96 كلغ مصارعة يونانية رومانية في أثينا 2004.



من هو محمد جبر؟

البطل المصري محمد جبر يبلغ 27 عاماً، وهو من قرية مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، ووالده هو علي جبر كان أول من شارك في بطولات عالمية في هذه اللعبة، وسار على نهجه عدد كبير من اللاعبين من عائلته وقريته.

كما أن والده هو مثله الأعلى وهو داعمه الأول، أما قدوته في المصارعة فهو رومان بالسوف والذي حقق العديد من الميداليات الأولمبية.

وقد تأهل رفقة شقيقه مصطفى جبر لأولمبياد باريس 2024 عن طريق دورة الألعاب الإفريقية في غانا، وسبق أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2019.

ويشارك جبر في المصارعة الرومانية بوزن 97 كجم بأولمبياد باريس ويأمل في الحصول على ميدالية، وهو أمام فرصة تاريخية لتكرار انجاز النجم الأسطوري كرم جابر الذي منح مصر والعرب ذهبية أولمبياد آثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.