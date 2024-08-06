شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح أوباما راحة من مران الزمالك وتأهيل نبيل دونجا والان مع تفاصيل الخبر

حصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة فريق زد المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

ومن المقرر أن ينتظم يوسف أوباما في التدريبات الجماعية المُقبلة بشكل طبيعي استعداداً للقاء فريق زد.

أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة فريق زد المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكتف.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.