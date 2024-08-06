شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبر يخسر من بطل إيران ويلعب على برونزية المصارعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس رامي ناجيالثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:10 م
خسر محمد جبر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، في المباراة النصف النهائية أمام بطل إيران بنتيجة 6 - 0 فى منافسات وزن 97 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.
وبهذه النتيجة يلعب محمد جبر على ميدالية برونزية المقرر إقامتها غدا.
وكان محمد جبر قد حقق فوزا هاما في الدور ثمن النهائى أمام بطل صربيا بنتيجة (6-1)، ثم الفوز في الدور ربع النهائي أمام بطل بيلاروسيا المصنف الثاني عالميا بنتيجة (4-1).
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