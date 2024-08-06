شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك قبل مواجهة زد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة إنبي بالأمس، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة فريق زد المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاضت هذه المجموعة فقرة تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

وبعدها أدت هذه المجموعة تدريبات استشفائية داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لعلاج الإرهاق، ولم تستكمل باقي فقرات المران بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.