البحرينية يافي تهدي البحرين ذهبية تاريخية في "قوى باريس"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: دخلت مملكة البحرين بكل جدارة جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 بذهبية تاريخية حققتها وينفريد يافي في سباق ثلاثة آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الثلاثاء.

وتوجت وينفريد يافي بالميدالية الذهبية بعدما أنهت السباق في زمن قدره 8:52.76 دقيقة، وكسرت العداءة البحرينية الرقم الأولمبي للسباق بعدما أنهته في زمن 8:52.76 دقيقة.

وتعتبر هذه هي الميدالية الذهبية الثانية للعرب في أولمبياد باريس 2024، بعدما حققت الجزائرية كيليا نمور الذهبية الأولى في منافسات الجمباز الفني.

وبشكل عام، تعتبر هذه هي الميدالية الرابعة للعرب بالأولمبياد، بعدما حقق التونسي فارس فرجاني الميدالية الفضية في منافسات السلاح، والمصري محمد السيد برونزية في منافسات السلاح، والجزائرية كيليا نمور ذهبية في منافسات الجمباز الفني.

وجاءت ميدالية بطلة البحرين لتضع بلادها في جدول الترتيب العام لميداليات الأولمبياد الباريسي، حيث يعتد في الترتيب بالميداليات الذهبية، كما أن الميدالية تعد انتصاراً للرياضة الخليجية، وكذلك العربية.