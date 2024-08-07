أزمة في الاهلي السعودي بسبب فيرمينو

كشفت تقارير صحفية عن أزمة داخل النادي الاهلي السعودي بسبب البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وتحدثت التقارير عن مستقبل فيرمينو مع النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الإدارة في رحيله.

وأكدت التقارير أن فيرمينو لاعب الاهلي السعودي يرفض الرحيل عن صفوف النادي الجداوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى أن فيرمينو يريد البقاء مع الاهلي السعودي في الموسم الجديد، ويرفض الرحيل حتى لو وافقت لجنة الاستقطاب على فكرة رحيله.

فيرمينو قدم موسمًا مخيب لآمال جماهير نادي أهلي جدة السعودي في العام الماضي، حيث فشل في إقناع الجهاز الفني بقدراته وهو ما جعل الاتجاه داخل النادي لرحيله.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث خلف نادي النصر، وصيف دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويسعى الاهلي للمنافسة من جديد على الألقاب المحلية والقارية، وتجنب خيبات الموسم الماضي، حيث فشل في تحقيق أي لقب.