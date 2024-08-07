نادٍ فرنسي ينافس الاهلي على ضم نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن أحد الأهداف المتواجدة على رادار النادي الاهلي دخل في محادثات مع نادٍ فرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وتابعت التقارير أن الظهير الأيسر الفرنسي لايفين كورزاوا، الذي أصبح حرًا بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الاهلي يفاوضه.

وأصبح لايفين كورزاوا بدون نادِ منذ رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي، بعدما قضى 9 سنوات مع بطل الدوري الفرنسي.

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ووفقًا لـ شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية أن الظهير الأيسر الفرنسي يتواجد حاليًا في لا توربي في مركز تدريبات موناكو، لعدة أيام حيث يجري تدريباته لتحسين حالته البدنية.

وتابعت أنه لا يمكن إغلاق أي باب محتمل أمام كورزاوا، سواء كان الدوري الفرنسي أو الهولندي أو الإسباني.

وواصلت أن النادي الاهلي المصري في الأسابيع الأخيرة رغب في ضم اللاعب.

كذلك تواصل نادي أيوب سبور التركي مع ممثلي كورزاوا، وكذلك نادي تورينو الإيطالي ونادي قطري، دون الكشف عن هويته.