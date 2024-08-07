مرتضى منصور يهاجم إبراهيم فايق بسبب قضية الراحل أحمد رفعت

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الإعلامي إبراهيم فايق بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل قضية اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة.

وكتب مرتضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:”بعد قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل قضية المرحوم احمد رفعت الي النيابة العامة ظهر ابراهيم فايق يدعي البطولة و ان القرار انتصار كبير له ولبرنامجة”.

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وتابع؛”ولا اعلم ماهو دوره بصراحة سوي البكاء فقط في حلقة تقاضي فيها مليون جنيه، ماذا فعلت لاخذ حق المرحوم ولا حاجة؟”.

وتابع:”بذكره هو وقنوات الاعلاميين الخونة الهاربين واعلام الداخل الفاسدين الحاقدين ببوستين لي لعلكم تفوقون وتعودون الي رشدكم “.

واختتم:”كفي تضليلا للرأي العام واصطناع بطولات وهمية”.