كولر يفاجئ نجم الاهلي بقرار مثير

فاجأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، نجم القلعة الحمراء بقرار مثير بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإعلامي محمد شبانة أن مارسيل كولر أكد موافقته على رحيل خالد عبدالفتاح لاعب النادي الاهلي.

وأشار إلى أن هذا القرار كان بمثابة مفاجأة لمسئولي النادي الاهلي، خاصة أن خالد عبدالفتاح شارك خلال الفترة الأخيرة مع الفريق وظهر بشكل مميز وقدم مستويات قوية.

وشدد على أن خالد عبدالفتاح يمتلك 4 عروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما ذكر أن النادي الاهلي لن يشارك في بطولة كأس مصر سواء بالفريق الأول أو لاعبين من الشباب، موضحًا أن بيراميدز رغم اعتراض مدربه يورشيتش لكنه سوف يلعب البطولة بشكل طبيعي.

فيما ذكر أن كورتريك البلجيكي يدرس استعارة كريم الدبيس من الاهلي بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة خاصة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.