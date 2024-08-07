سباحة صينية تبحث عن طعام بعد تحقيق الذهبية.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد الصينية كوان هونج تشان ذهبية القفز من منصة ثابتة بارتفاع 10 أمتار، متفوقة على زميلتها الصينية صاحبة الفضية وبطلة كوريا الشمالية صاحبة البرونزية.

وبعد انتهاء المنافسات وحصد الذهبية، قالت صاحبة الـ17 عاما للصحفيين: "لم أشعر بتوتر قبل المسابقة بسبب النوم كثيرا.

واختتمت: "أنا حاليا جائعة للغاية، حيث لم أتناول شيئا منذ الإفطار سوى لوح طاقة وبعض الشاي بالحليب".

وخرجت من منطقة الصحفيين سريعا لتناول الطعام.

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