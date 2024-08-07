وينفريد يافي تحصد الذهبية الثانية للعرب في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصدت اللاعبة البحرينية، وينفريد يافي، ذهبية سباق 3000 موانع بأولمبياد باريس 2024.

وجاءت تلك الذهبية، عقب حصول الجزائرية كايليا نمورعلى أول ذهبية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بمنافسات جهاز العارضتين المتوازيتين مختلف الارتفاعات في الجمباز الفني.

وتعد هذه هي الميدالية الذهبية الثالثة للبحرين في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

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