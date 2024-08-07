لاعب الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة انتقاله إلى البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حقيقة تلقيه عرضا من نادي البنك الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت تقارير صحفية، بتوقيع ناصر منسي للبنك الأهلي، للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

قال منسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا موجود في نادي الزمالك طول السنة، والحديث بشأن توقيعي للبنك غير صحيح".

وأضاف: "يوجد 3 سنين في عقدي مع الزمالك ومستمر مع الفريق، وتحت أمر النادي وخروجي سيكون عن طريق الزمالك".

وسجل منسي هدفين في فوز الزمالك على إنبي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس.

اقرأ أيضا:

راحة لنجم الفريق.. كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة زد