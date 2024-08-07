قبل "مباراة البرونزية".. مدير المنتخب الأوليمبي يكشف استعدادات مواجهة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، أن المنتخب وصل إلى مدينة نانت الفرنسية، حيث يلعب مباراته المقبلة أمام المغرب لتحديد صاحب المركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال حرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": لدينا حلم لتحقيق ميدالية برونزية وسنقاتل عليه.

وأوضح حرب أن اللاعبين قدموا ما عليهم وأكثر، معبرا عن فخره بالتعامل مع هذا الجيل من الأبطال في منتخب مصر الأولمبي.

وأكد حرب أن تيري هنري مدرب منتخب الديوك الفرنسية كانت متوترا خلال مجريات اللقاء بسبب أداء الفراعنة الذين أحرجوا الفرنسيين على أرضهم وبين جماهيرهم.

وأكد أن النني قائد بمعنى الكلمة داخل وخارج الملعب ومعه والكابتن زيزو إضافة قوية للمنتخب ويحفزون اللاعبين لتحقيق حلمهم ويقولون لهم إنهم ضيوف عليهم.