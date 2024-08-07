اخبار الرياضه

وصول منتخب مصر الأولمبي لنانت استعدادا لمواجهة المغرب (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

وصلت بعثة المنتخب المصري الأولمبي،اليوم 6 أغسطس، إلى مدينة نانت استعدادا لمباراة المغرب لتحديد المركز الثالث فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقلت البعثة فى طريق سفرها من ليون إلى نانت أتوبيسا إلى المطار ومنه إلى طائرة خاصة، وذلك لتوفير الجهد فى ظل حالة الإجهاد التى يعاني منها جميع اللاعبين فى البطولة نظرا لضغط وتتابع المباريات، وفور وصول بعثة المنتخب انتظم اللاعبون فى تدريبات استشفائية.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي، على برونزية الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يواجه نظيره المغربي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بأولمبياد باريس 2024.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا