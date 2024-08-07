وصول منتخب مصر الأولمبي لنانت استعدادا لمواجهة المغرب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

وصلت بعثة المنتخب المصري الأولمبي،اليوم 6 أغسطس، إلى مدينة نانت استعدادا لمباراة المغرب لتحديد المركز الثالث فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقلت البعثة فى طريق سفرها من ليون إلى نانت أتوبيسا إلى المطار ومنه إلى طائرة خاصة، وذلك لتوفير الجهد فى ظل حالة الإجهاد التى يعاني منها جميع اللاعبين فى البطولة نظرا لضغط وتتابع المباريات، وفور وصول بعثة المنتخب انتظم اللاعبون فى تدريبات استشفائية.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي، على برونزية الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يواجه نظيره المغربي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بأولمبياد باريس 2024.