موعد مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا لكرة اليد والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره إسبانيا غدا الأربعاء، ضمن مواجهات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

واستهل فراعنة اليد أولمبياد باريس 2024 بالفوز على المجر 35-32، والخسارة من الدنمارك 30-27، والتعادل مع فرنسا 26-26، والفوز على النرويج والأرجنتين.

وصعد المنتخب المصري إلى ربع النهائي في وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف الدنمارك 10 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد

تقام مباراة مصر وإسبانيا غدا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق نقل أولمبياد باريس 2024 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتبث قناة beIN SPORTS 7 اللقاء مباشرة.

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