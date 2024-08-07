ميدالية منتظرة.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 7 أغسطس، ظهور اللاعبين المصريين في 7 مناسبات مختلفة خلال اليوم الثاني عشر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعد أبرز منافسات اليوم، محمد جبر الذي يلعب على الميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية، ومحمد كيشو الذي يستهل مشواره في أولمبياد باريس 2024.

جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء

- سما فاروق - كانوي وكياك - 10.30 صباحا

- منتخب مصر ضد إسبانيا - كرة اليد - 10.30 صباحا

- محمد كيشو - مصارعة رومانية - 12.30 ظهرا

- محمد مصطفى - مصارعة رومانية - 12.30 ظهرا

- مها عامر - غطس - 4 عصرا

- محمد جبر - "برونزية" مصارعة رومانية - 7.15 مساء

- منتخب السيدات - سباحة توقيعية - 8.30 مساء

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