شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: متمسكون باستمرار زيزو وسندرس العروض حال وصولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك، أنهم متمسكون باستمرار أحمد سيد زيزو فى صفوف القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.

وأوضح سالم في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "زيزو لاعب مؤثر وقدم مواسم مميزة، متمسكون باستمراره، لكن إذا جاءت عروض فالمجلس بالتأكيد سيدرس الأمر ويقرر وقتها، لكن لا يمكن أن نبني قرارات على افتراضات".

وعلق المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك على موقف النادي من استكمال بطولة كأس مصر في فترة التوقف بين الموسمين، قائلا: "الزمالك لا يعترض على استكمال بطولة كأس مصر كبطولة لها احترامها، ولكننا نتحفظ على مواعيد استكمال بطولة الكأس في نفس الوقت الذى تحتاج فيه الأندية واللاعبون للراحة".

واستكمل سالم: "هناك اجتماع يعقد لمجلس الزمالك يتحدد فيه موقف النادي من استكمال كأس مصر، وكل الاحتمالات واردة بعد ذلك".

وواصل المتحدث باسم الزمالك: "الموضوع مش خناقة وننتظر من ينتصر فيها، هناك ملف شائك وهو التأجيلات غير المبررة في الموسم الذى يلفظ أنفاسه الأخيرة ونتمنى ألا يتكرر ذلك في المستقبل".

وتابع: "الزمالك يرفض تلاحم المواسم بهذا الشكل، ومجلس الإدارة والمدير الفني هم صاحبا القرار في استكمال البطولة من عدمها".

واختتم تصريحاته: "السوبر المصري للأبطال يحتاج الزمالك، والقرار متروك لمجلس الإدارة، والفرق الجماهيرية تعطى الكرة والبطولات مذاق مختلف".