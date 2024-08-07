شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد اللطيف منيع أثناء مباراة برونزية المصارعة أمام بطل الصين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض عبد اللطيف منيع، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، لإصابة قوية أثناء مواجهة نظيره الصينى التي أثرت عليه والتراجع في المستوى والحزن يخيم عليه أثناء الخروج من الملعب.

وخسر عبد اللطيف منيع، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كجم، بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الحالى.

وكان عبد اللطيف منيع قد فاز في دور الـ16 على بطل منتخب تركيا، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام بطل منتخب تشيلي، ليتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

وفي أولى مواجهاته بدور الترضية حقق عبد اللطيف منيع الفوز على بطل بلغاريا بنتيجة (5-4)، ليحجز لنفسه موعدا مع بطل منتخب الصين على الميدالية البرونزية.