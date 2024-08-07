شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: الرابطة رفعت عن اتحاد الكرة مسئولية الدورى ولم أحدد موقفى من الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة استكمال كأس مصر بعد اعتراضات العديد من الأندية على خوض باقي منافسات البطولة في فترة التوقف بين الموسمين.

وأوضح علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامي سيف زاهر: "المسابقات المصرية عموما تواجه تحديات كبيرة، ولا أنكر أن الرابطة رفعت عن كاهلنا عبئا كبيرا فى تنظيم وإدارة مسابقة الدوري، وهى المسئولة مسئولية مباشرة وتامة عن البطولة، ولا يحق لنا التعليق على قراراتها، ومهما كانت بيننا اختلافات لا ننكر دورهم في تنظيم الدوري".

وواصل علام: "المنظومة التحكيمية فيها إخفاقات ونجاحات، والبعض يختزل المنظومة في بعض القرارات التحكيمية بينما أرى أن التطوير يتضمن أشياء أخرى منها تجهيز وإعداد جيل جديد من الحكام الواعدين، ومع احترامي لكل خبراء التحكيم الذين يهاجمون التحكيم وبيريرا هم نفسهم لم يتفقوا على بعضهم البعض حتى يتفقوا على خبير أجنبي".

وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "هناك أخطاء في الدوري خاصة في التحكيم، لكن هل لا نعاني حينما نلعب في بطولات قارية وعالمية؟ بالتأكيد أخطاء التحكيم موجودة في كل بطولات العالم، وحاولنا قدر الإمكان تطوير المنظومة، منها توقيع صفقة جديدة مع الشركة المنفذة للفار".

وواصل علام: "لن أتحدث عن خوضي الانتخابات المقبلة، لم أدرس اللائحة أو أنظر إليها، وأرفض تماما الحديث عن الانتخابات، حاليا أنا رئيس منظومة اتحاد الكرة، ولدينا مهمة نقوم بها حتى آخر يوم، وموقفى من بيريرا يتوقف على التقرير الذى يقدمه في نهاية الدوري وبالتالي نحسم مصيره بقرار مجلس الإدارة".