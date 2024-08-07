شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: أتمنى استمرار ميكالى مع اتحاد الكرة وسيكون له دور فى تطوير قطاعات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ترحيبه باستمرار البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مؤكدا أن ما وصل إليه المدرب مع الفراعنة لم يكن وليد الصدفة.

وأوضح علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "ميكالي سيكون له دور كبير في تطوير قطاعات الناشئين والأكاديميات، وبهذه المناسبة نشكر الشركة المتحدة التى تولى اهتماما كبيرا لهذه القطاعات، وفى حال موافقة ميكالي سيقود منتخب من المنتخبات لكننا لم نحدد ما هو هذا المنتخب".

وأكمل: "أتمنى استمرار ميكالي معنا، ولسه هنتكلم معاه. ميكالي عانى في الاختيارات لقائمة منتخب مصر الأولمبي، وكان يريد ضم لاعبيهم بيعنهم، ولما تعثر الأمر قال خلاص وهوصل بالأسماء دي لمركز جيد".

وأكد: نفكر في استغلال خبرات ميكالي في قطاع الناشئين، وسيكون مسئولا عن منتخب ما، ولم نستقر عليه".

وواصل علام: "شخصيا أعذر الأندية بسبب تحفظها على خوض مباريات في فترة الراحة بين الموسمين، لكننا مجبرون على ذلك، الدوري مضغوط والمسابقة مستمرة حتى الآن بسبب تأجيلات الأندية وارتباطات المنتخبات".