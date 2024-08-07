شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل شباب وشابات الطائرة فى ثانى جولات بطولة أفريقيا بتونس؟ والان مع تفاصيل الخبر

استطاع منتخب شباب الكرة الطائرة الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 3/0، فى ثان مواجهات بطولة أفريقيا بتونس تحت 21 سنة بمشاركة المغرب وتونس ومصر.

بينما فاز منتخب الشابات تحت 19 سنة على تونس 3-1 فى المواجهة الثانية بعد الخسارة أمس 3-0، حيث يشارك فى منافسة البنات مصر وتونس فقط، وخاض كلا المنتخبين معسكرا مغلقا فى تونس الأسبوع الماضى استعدادا للمنافسة.

وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال مؤخرا أمام نظيره البرازيلى بنتيجة 3-0 فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 ليودع المنافسة.

وتلقى منتخب الطائرة الخسارة فى ضربة بداية مشواره بالمنافسة أمام بولندا بنتيجة 3/0، قبل أن يخسر أمام إيطاليا بنفس النتيجة.