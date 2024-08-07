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ماذا فعل شباب وشابات الطائرة فى ثانى جولات بطولة أفريقيا بتونس؟

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:46 ص

استطاع منتخب شباب الكرة الطائرة الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 3/0، فى ثان مواجهات بطولة أفريقيا بتونس تحت 21 سنة بمشاركة المغرب وتونس ومصر.

بينما فاز منتخب الشابات تحت 19 سنة على تونس 3-1 فى المواجهة الثانية بعد الخسارة أمس 3-0، حيث يشارك فى منافسة البنات مصر وتونس فقط، وخاض كلا المنتخبين معسكرا مغلقا فى تونس الأسبوع الماضى استعدادا للمنافسة.

وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال مؤخرا أمام نظيره البرازيلى بنتيجة 3-0 فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 ليودع المنافسة.

وتلقى منتخب الطائرة الخسارة فى ضربة بداية مشواره بالمنافسة أمام بولندا بنتيجة 3/0، قبل أن يخسر أمام إيطاليا بنفس النتيجة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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