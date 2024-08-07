شكرا لقرائتكم خبر عن ديميترى ياكوفليف يوقع عقود انضمامه لطائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تواجد الروسي ديمتري ياكوفيلف لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أمس الثلاثاء، في مقر القلعة البيضاء، وذلك عقب وصوله للقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.

ووقع المحترف الروسي على عقود انضمامه للزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن ينتظم المحترف الروسي في تدريبات الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، خلال الأيام القليلة القادمة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، أعلن فى وقت سابق، التعاقد مع المحترف الروسي، بناءً على طلب البرازيلي كارلوس شوانكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ويمتلك ديمتري ياكوفيلف سيرة ذاتية ممتازة، إذ لعب لأندية: دينامو أوليمب ودينامو موسكو ونيفتوتشيميك بورجاس البلغاري وفاكيل نوفي يورنجوي ونيفتيانيك أورينبورج وينسي كراسنويارسك وكوزباس كيميروفو.

وحصد خلال مشواره العديد من الألقاب والبطولات، ومنها: كأس السوبر الروسي، وكأس بلغاريا وكأس السوبر البلغاري، وبالإضافة إلى الدوري الروسي للناشئين، كما يمتلك في سجلات 3 ألقاب دولية وهي: لقب بطولة أوروبا تحت 21 عاماً ولقب بطولة كأس العالم تحت 21 عاماً ولقب بطولة جامعة FISU العالمية.