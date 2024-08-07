شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024..موعد مباراة المنتخب الأولمبى مع المغرب على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر الأولمبي اليوم الأربعاء استعداداته لمباراته المرتقبة مع نظيره المنتخب المغربى فى أولمبياد باريس لتحديد من سيحقق الميدالية البرونزية المؤكدة للعرب والأفارقة.

مشوار مصر والمغرب

منتخب مصر كان قد قدم نتائج أكثر من رائعة خلال مشاركته في أولمبياد باريس، حيث تأهل متصدرًا لمجموعته برصيد 7 نقاط، من فوزين على أوزبكستان 1-0 وإسبانيا 2-1، وتعادل سلبيًا مع الدومينيكان.

وفي دور ربع النهائي، استطاع منتخب مصر أن يتخطى منافسه باراجواي بركلات الترجيح 5-4 عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وخسر منتخب مصر أمام فرنسا 3-1 في الوقت الإضافي لنصف النهائي.



أما منتخب المغرب فخسر أمام إسبانيا 2-1 في نصف النهائي، بعد تأهله من ربع النهائي بفوز ساحق على الولايات المتحدة الأمريكية.



فيما تصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط على حساب الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

تقام مباراة مصر والمغرب، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، في تمام الساعة 6 مساءً ، وتقام المباراة على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت، التي بدأت منها مصر المسيرة في المجموعات.

المواجهة الأخيرة بين مصر والمغرب



اللقاء الأخير بين الطرفين انتهى بفوز المغرب 2-1 في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

الألعاب الأولمبية.. القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة

وكان أول ظهور لمصر في الألعاب الأولمبية عام 1920، ومنذ ذلك الحين، لم يحقق الفراعنة أي ميدالية، وهو ما يمثل دافعا قويا لكتيبة روجيرو ميكالي من أجل صناعة المجد.