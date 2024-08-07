شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بالأهلي لاستكشاف البنك قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

استعان علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، بالمباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، وأهمها مواجهة الأهلي في الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي قبل مواجهة كأس مصر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته، لمواجهة البنك الأهلي، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين، وذلك عقب الهزيمة أمام سموحة بالدوري بهدف نظيف.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على جمهورية شبين في دور الـ 32 بهدف دون رد.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.