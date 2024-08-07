التفاصيل المالية لعقد صبحي في الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن التفاصيل المالية لعقد حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد صبحي بعد تمديده مع الأبيض.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج +90″ عبر قناة النهار:” محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيحصل على 30 مليون جنيه في عقده الجديد”.

وتابع خلال برنامجه : “محمد صبحي سوف يحصل في الموسم الأول 9 ملايين جنيه في الموسم الأول و10 ملايين في الموسم الثاني و11 مليون جنيه في الموسم الثالث”.

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ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينطلق لقاء الزمالك ضد زد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي