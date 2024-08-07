بينهم بيراميدز.. صراع ثنائي على ضم أوباما من الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تلقي عدة عروض من أندية محلية في الفترة الأخيرة.

وتابعت التقارير أن هناك عرضين من ناديي المصري البورسعيدي وبيراميدز لضمه في فترة الانتقالات الصيفية في ظل انتهاء عقد اللاعب مع نادي الزمالك.

وواصلت التقارير أن أوباما أيضًا تلقى عروضاً من أندية عربية ليبية وسعودية بدوري يلو، وسيحسم اللاعب وجهته في الأيام القليلة المقبلة.

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وأضافت التقارير أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق طلب من مسؤولي الزمالم تجديد عقد اللاعب في الفترة الحالية خاصة وأنه من العناصر التي يعتمد عليها.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة هامة أمام زد المقرر لها غدًا الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.