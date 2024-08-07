هل يقود ميكالي منتخب مصر بدلًا من حسام حسن؟ اتحاد الكرة يحسم الجدل

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري عن حقيقة تولي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي قيادة المنتخب الأول في الفترة القادمة.

حيث استطاع ميكايل أن يتأهل بمنتخب مصر إلي أولمبياد باريس 2024 كوصيف لقارة إفريقيا وحقق تأهل تاريخي إلي نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الحالية أمام فرنسا وينافس الآن مع الفراعنة على الميدالية البرونزية.

بينما يتولي تدريب منتخب مصر الأول حسام حسن الذي جاء خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا وقاد الفراعنة في 4 مباريات حتي الآن فاز في 2 وتعادل في لقاء وخسر مباراة واحدة.

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وقال علام خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت لبرنامج “ملعب أون تايم”:” يقال إنه يتم تجهيز ميكالي لقيادة المنتخب الأول هناك الشائعات كثيرة جدًا، لدينا مدير فني محترم جدًا ونحن من قومنا باختياره حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر”.

وتابع:” بالطبع أنا سعيد جدًا بتأهل المنتخب الأولمبي للمربع الذهبي في الأولمبياد لم يتوقع أحد أن يصل المنتخب إلي هذا الدور”.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مواجهة هامة ومصيرية أمام المغرب، غدًا الخميس 8 أغسطس، في مباراة تحديد المركز الثالث وبرونزية أولمبياد باريس.