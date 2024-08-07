ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة من عبد المنعم.. صلاح من الجيم.. ورمضان صبحي يستمتع بعطلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي صورة له بقميص الأحمر خلال فترته في الناشئين، وكتب: "لن يموت حلما كان صاحبه يظن بالله خيرا"، فينا نشر محمد مجدي أفشة لاعب الفريق صورة له من إحدى المباريات مع الجماهير.

وهنأ حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري حاليا والأهلي سابقا، عمر السولية لاعب وسط الأهلي، بالتجديد لمدة موسم إضافي، ونشر صورة للأخير وكتب: "مبروك يا مايسترو تستاهل كل خير".

فيما نشر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، صورة له أثناء وجوده مع المنتخب في باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وشارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، متابعه صورة من إحدى الصالات الرياضية مع سامسون أكينولا مهاجم الفريق.

ونشرت لاعبة منتخب مصر للسلاح ندى حافظ صورة مع زوجها من باريس، وكتبت: "كل خطوة في الرحلة تكون أفضل وأنت معي، جعلنا الأمر كله جديرًا بالاهتمام".

وشارك سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك، صورة من مباراة إنبي التي انتهت لصالح الأبيض بنتيجة 4-1، فيما نشر يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد صورة بموعد مباراة إسبانيا، المقرر لها اليوم في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

ونشر رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، صورة مع أصدقائه أثناء الاستمتاع بعطلته، ونشر محمد محمود لاعب مودرن سبورت، صورة الراحل أحمد رفعت، وكتب: "واحشني أوي يا صاحبي".

وشارك محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، متابعيه صورة له، وكتب: "الصعود إلى القمة صعب ولكن المنظر من الأعلى يستحق المحاولة".

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة له من داخل إحدى الصالات الرياضية.