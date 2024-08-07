شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يبدأ مشوار ميدالية أولمبية فى باريس بحثاً عن تكرار إنجاز طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم الأربعاء في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام باريس وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى، حيث تخوض اليوم منتخبات المصارعة و الغطس واليد منافسات البطولة.

يبدأ محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة منافساته في الاولمبياد حيث يخوض منافسات وزن 67كجم، في الثانية عشرو النصف ظهرا، وسط طموحات بتكرار انجاز أولمبياد طوكيو 2020، و الذى حقق خلاله الميدالية البرونزية، كما ينافس محمود متولى لاعب المنتخب في وزن 87 كجم، في نفس التوقيت.

وتخوض اليوم أيضا مها خالد لاعبة منتخب الغطس منافسات تمهيدى 3 متر سلم متحرك في الدورة الأولمبية .

ويختتم المنتخب المصري الأولمبي اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة، تنطلق أحداثها في السادسة مساء غدا الخميس.