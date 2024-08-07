شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يبدأ مشوار ميدالية أولمبية فى باريس بحثاً عن تكرار إنجاز طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 07 أغسطس 2024 03:30 ص
تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم الأربعاء في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام باريس وتستمر حتى 11 أغسطس الجارى، حيث تخوض اليوم منتخبات المصارعة و الغطس واليد منافسات البطولة.
يبدأ محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة منافساته في الاولمبياد حيث يخوض منافسات وزن 67كجم، في الثانية عشرو النصف ظهرا، وسط طموحات بتكرار انجاز أولمبياد طوكيو 2020، و الذى حقق خلاله الميدالية البرونزية، كما ينافس محمود متولى لاعب المنتخب في وزن 87 كجم، في نفس التوقيت.
وتخوض اليوم أيضا مها خالد لاعبة منتخب الغطس منافسات تمهيدى 3 متر سلم متحرك في الدورة الأولمبية .
ويختتم المنتخب المصري الأولمبي اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة، تنطلق أحداثها في السادسة مساء غدا الخميس.
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