شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يجرى تغييرات على تشكيل المنتخب الأولمبى أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

يجرى البرازيلي ميكالي المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى ، تعديلات على التشكيل الذى خاض به مواجهة فرنسا في نصف النهائي، وذلك بعد طرد عمر فايد، فضلا عن إصابة أحمد عيد بمزق فى العضلة الخلفية ومن المقرر أن يشارك محمد طارق بدلا من عمر فايد فى الدفاع على أن يستمر محمد شحاتة فى الجبهة اليمنى.

وضم تشكيل الفراعنة أمام الديوك، كلاً من حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وحسام فيصل.

ورغم الخسارة والحرمان من اللعب على الميدالية الذهبية من فرنسا، لكن أرقام المنتخب الأولمبي المميزة تواصلت في الأولمبياد، ومنها أنه أصبح المنتخب الأول الذى يهز شباك أصحاب الأرض في أولمبياد باريس بعد حفاظهم على الكلين شيت في المباريات الأربعة الأولى في المنافسات.

أصبح محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي اللاعب المصري رقم 40 الذى يسجل للمنتخب في تاريخ الأولمبياد، وهو سجل فريد من نوعه يتصدره الأسطورة مصطفى رياض صاحب الأهداف الثمانية.

سجل منتخب مصر الأولمبي 72 هدفا حتى الآن في الأولمبياد، والخامس في هذه النسخة من أولمبياد باريس 2024، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا، وهدف في بارجواى وهدف في فرنسا.

وتعتبر مواجهة مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992 حينما التقى منتخب مصر نظيره القطري، وقتها تأهلت أربعة منتخبات عربية إلى نسخة إسبانيا 1992، وهي المغرب ومصر وقطر والكويت، وأسفرت حينها القرعة عن تواجد مصر وقطر، في المجموعة الثانية، إلى جانب إسبانيا وكولومبيا.



وتواجه المنتخبان المصري والقطري، وآلت الكفة لصالح “العنابي” الذي أطاح بمصر بهدف دون رد، وحصد على إثرها بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث حل في وصافة الترتيب بثلاثة نقاط من فوز وتعادل، في حين جاء “الفراعنة” في المركز الثالث بنقطتين، من فوز وخسارتين.



ورغم أن محمود صابر أصبح أول لاعب يسجل هدفا لمنتخب مصر في نصف نهائي منافسات كرة القدم بالأولمبياد، لكنها أيضا كانت المرة الثانية، التي يخسر فيها منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الفرنسي في تاريخ الأولمبياد، منذ أول هزيمة في 5 أغسطس 1984 في أولمبياد لوس أنجلوس بربع النهائي (2-0).