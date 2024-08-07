شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الطلائع وسيراميكا اليوم الاربعاء 7- 8- 2024 بنهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع سيراميكا مع فريق طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوى، فى نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الثالثة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ طاقم تحكيم مباراة سيراميكا والطلائع

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعيين الحكم الروماني رادو بيتريسكو لنهائي بطولة كأس الرابطة بين سيراميكا وطلائع الجيش ويعاون بيتريسكو المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلي مارينيسكو، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكي، وأندري كيفوليتي حكم تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سيباستيان جورجي.

2_ مواجهات سيراميكا والطلائع

وستكون مباراة الليلة العاشرة بين سيراميكا وطلائع الجيش تاريخيا، حيث سبق أن تواجها فى 9 مواجهات سابقة، حسم سيراميكا الفوز فى مباراتين بينما فاز الطلائع فى مباراتين، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل، سجل لاعبو الطلائع 7 أهداف واستقبلوا مثلها من لاعبى سيراميكا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات برصيد 3 أهداف.د

3_مشوار طلائع الجيش

بدأ فريق الطلائع البطولة بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائي.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى في نصف النهائي بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح "3/ 1" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.

4_مشوار سيراميكا

بدأ سيراميكا بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالفوز على إنبى بهدفين نظيفين، ثم الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، ليتأهل متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأطاح سيراميكا في دور ربع النهائي بفريق سموحة بهدفين نظيفين، ثم حقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في دور نصف النهائي.

5_ اللقب الثانى حلم بسيونى والرمادى

ويطمح فريق طلائع الجيش فى التتويج لأول مرة بكأس رابطة الأندية، بعدما وصل للمرحلة الأخير من البطولة، وتحقيق اللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب السوبر المحلى 2020/ 2021 مع عبد الحميد بسيونى أيضا.

يبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن تحقيق اللقب الثانى رفقة سيراميكا عندما يواجه طلائع الجيش في نهائي كأس رابطة الأندية .

ونجح أيمن الرمادى في تحقيق أول ألقابه مع سيراميكا، عندما فاز على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة الموسم الماضى، ويحلم بتكرر هذا الإنجاز هذا الموسم أمام الطلائع.