شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة زد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث و العشرون من بطولة الدورى، و التي تقام في التاسعة من مساء غد الخميس.

وطلب جوميز من لاعبيه إغلاق صفحة مباراة إنبى الماضية التي جمعت الفريقين أول أمس الاثنين فى بطولة الدورى، والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين، والتركيز في المباريات المقبلة.

ورفض جوميز منح اللاعبين راحة قبل مواجهة زد، خاصة أنه لا وقت للحصول على راحة عبد مواجهة إنبى، حيث يخوض الفرق تدريباته أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء على أن يخوض اللقاء الخميس.

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنبي بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أهداف الزمالك بثنائية لناصر منسى فى الدقيقتين 7 و 14، وسجل يوسف أوباما ثنائية فى الدقيقتين 59 و64، ثم سجل أحمد أيمن اوفا هدف إنبى فى الدقيقة 66، ثم أضاف محمد النحاس الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 52 نقطة متساويًا مع المصرى البورسعيدى، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 49 هدفاً وتلقت شباكه 32.