الزمالك يرد على أنباء رحيل زيزو وخطف صفقة الاهلي المحتملة

علق أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادي الزمالك على حقيقة مفاوضات الأبيض مع المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي كريم رمزى في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: “مع احترامي للاعب المغربي يحيى عطية الله إلا أن الزمالك عندما يدخل في مفاوضات مع أي لاعب بيتم الإعلام بصفة رسمية “.

وأوضح أن عقد جوزيه جوميز مستمر مع الزمالك خاصة أنه حقق الشرط المنصوص عليه في العقد وهو الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار إلى أن الزمالك قام بتقديم عرض مناسب لحارس مرمى الفريق محمد عواد، وذلك وفق ظروف القلعة البيضاء الحالية، مؤكدًا أن النادي ينتظر رد اللاعب مع نهاية الموسم.

وعن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وعروض الاحتراف التي تلقاها: “لم تصل إلينا أي عروض رسمية من فرنسا لضم زيزو بعد تألقه مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 وهو لاعب كبير”.