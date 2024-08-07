شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يهزم النرويج 5-4 ودياً والضيظوى يسجل خماسية والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر فوزاً ودياً على النرويج بخمسة أهداف مقابل أربعة فى مثل هذا اليوم 7 أغسطس 1952، وسجل أهداف الفراعنة الخمسة السيد الضيظوى.



جاء تشكيل المنتخب المصرى فى مباراته الودية مكونا من: عبد الجليل حميدة "الأهلي"، محمد موسى الزنجيرى "الأولمبى السكندرى"، نور الدالى "الزمالك"، حمزة عبد المولى "الترسانة"، فهمى جميعى "الأهلي"، حنفى بسطان "الزمالك"، سعد راشد "الاتحاد السكندري"، فؤاد صدقى "الأهلي"، السيد الضظوى "المصرى البورسعيدي"، السيد عطية توتو "الأهلي"، علاء الحامولى "الزمالك".



ونزل كل من أحمد مكاوى "الأهلي" بدلا من توتو، وشريف الفار "الزمالك" بدلا من علاء الحامولي.



ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.



وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.