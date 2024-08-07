شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم استعداداته لمواجهة المغرب على برونزية أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يختتم المنتخب المصري الأولمبي اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة، تنطلق أحداثها في السادسة مساء غد الخميس.



وخسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الإثنين، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.



تقدم المنتخب الأولمبي المصري عن طريق محمود صابر، وتعادل ماتيتا للمنتخب الفرنسي قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق، وانتهى وقت اللقاء الأصلي على وقع التعادل، وشهدت بداية الشوط الإضافي الأول طرد عمر فايد، بعدها تمكن ماتيتا من تسجيل هدف التقدم للديوك، ونجح مايكل أوليسي من تسجيل هدف اللقاء الثالث ليقتل المباراة على الفراعنة.



بينما سقط منتخب المغرب الأولمبي، الإثنين، أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل اللاروخا إلى نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.